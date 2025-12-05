У Xiaomi 17 Ultra их будет только три

В конце текущего месяца, как предполагается, Xiaomi представит в Китае свой флагманский камерофон 17 Ultra. Официальных анонсов от компании пока не поступало, однако инсайдеры продолжают делиться информацией. В интернете появились свежие неофициальные фотографии этого устройства.

По предварительным данным, Xiaomi 17 Ultra будет оснащен тройной основной камерой с обновленными компонентами. На фото, как утверждается, запечатлен прототип модели 17 Ultra в защитном чехле, скрывающем большую часть блока камеры.

Тем не менее, отчетливо просматриваются три сенсора, включая, судя по всему, перископический телеобъектив. Также заметны вспышка и дополнительные датчики на задней панели.

Недавние утечки изображений комплекта камеры для 17 Ultra указывают на то, что смартфон сохранит круглый дизайн модуля камеры. Однако, в отличие от Xiaomi 15 Ultra с четырьмя камерами, у новой модели их будет только три.