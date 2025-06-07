Это связано с тем, что Nintendo наносит на дисплей полимерную защитную плёнку

Nintendo Switch 2 поступила в продажу, предлагая увеличенный экран и значительную производительность. Известный блогер JerryRigEverything протестировал новую портативную консоль Switch 2.

В ходе тестов выяснилось, что сенсорный дисплей Nintendo Switch 2 подвержен царапинам при контакте с предметами твердостью всего лишь 3 по шкале Мооса, что означает, что ключи или монеты могут легко его повредить.

Это связано с тем, что Nintendo устанавливает на экран пластиковую защитную пленку, чтобы защитить пользователей от осколков стекла в случае повреждения дисплея. Однако из-за мягкости этой пленки рекомендуется использовать более надежную защиту.

В качестве положительного момента стоит отметить, что обозначения на кнопках ABXY не просто нанесены, а являются частью самого пластика, что гарантирует их долговечность даже при интенсивном использовании. Кроме того, плечевые кнопки SL и SR изготовлены из металла, что повышает их прочность и обеспечивает более надежное магнитное соединение с консолью. Металлической также является относительно тонкая подставка.

В заключение, можно отметить, что контакты Joy-Con 2 успешно прошли тест на изгиб, не получив повреждений.