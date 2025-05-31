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10test
Infinix Smart 9 на MediaTek уступит место Smart 10 на SoC другого разработчика
В основе — Unisoc T7250 аналогичного позиционирования

Согласно новой информации, бюджетная серия Infinix Smart готовится к плановому обновлению. Ожидаются незначительные улучшения в спецификациях и небольшая переработка дизайна задней панели.

Утверждается, что Infinix Smart 10 будет базироваться на чипсете Unisoc T7250. Этот процессор имеет схожую конфигурацию с MediaTek Helio G81, используемым в прошлогоднем Smart 9, включая два ядра Cortex-A75 и шесть Cortex-A55. Таким образом, существенного прироста производительности ожидать не стоит. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ с возможностью виртуального расширения на 3 ГБ.

Предполагается, что Smart 10 сохранит 6,67-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц. Это соответствует характеристикам предыдущей модели, однако разрешение экрана не претерпит изменений и останется на уровне 720p, что может привести к некоторой растянутости изображения.

С точки зрения дизайна лицевой панели, существенных изменений не предвидится. Экран по-прежнему будет иметь вырез под фронтальную камеру. Тем не менее Infinix внесла небольшие коррективы в дизайн модуля камеры на задней панели. Основная камера теперь имеет разрешение 8 Мп, в отличие от 13 Мп сенсора в Smart 9.

Емкость аккумулятора останется прежней – 5000 мАч. Возможно, обновление коснется зарядного устройства, мощность которого может быть увеличена с 10 Вт до 15 Вт.

Информация о дате выпуска и стоимости пока отсутствует, но, скорее всего, Smart 10 останется в ценовом диапазоне до 150 долларов. 

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#infinix #helio g81 #unisoc t7250 #smart 10 #smart 9
Источник: gizmochina.com
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