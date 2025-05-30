Планшет функционирует под управлением OriginOS 5 на основе Android 15, специально оптимизированной для больших дисплеев.

В Китае компания Vivo официально представила свой новый планшет, Vivo Pad 5, одновременно с запуском серии S30. Эта модель, приходящая на смену Pad 5 Pro, выпущенному месяцем ранее, ориентирована как на развлекательные, так и на рабочие задачи. Устройство выделяется своим тонким цельнометаллическим корпусом, дисплеем с повышенной частотой обновления и функционирует под управлением последней версии Android 15 с оболочкой OriginOS.

Vivo Pad 5 оборудован 12,1-дюймовым ЖК-экраном с поддержкой разрешения 2,8K, что соответствует 3096x2064 пикселям. Экран имеет соотношение сторон 16:10 с частотой обновления 144 Гц и достигает максимальной яркости в 900 нит. Планшет отличается тонким профилем (6,62 мм) и небольшим весом (всего 590 граммов).

Внутри планшета установлен чип MediaTek Dimensity 9300+, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Этот чипсет содержит графический процессор Immortalis-G720, обеспечивающий высокую производительность при многозадачности, в играх и при работе с функциями ИИ.

Для эффективного отвода тепла устройство оснащено передовой 3D-системой охлаждения с площадью 34200 мм², гарантирующей стабильную работу даже при длительном использовании. В базовой модели используется хранилище UFS 3.1, а в более дорогих версиях – UFS 4.0. Объём оперативной памяти может достигать 16 ГБ LPDDR5X.

Планшет работает под управлением OriginOS 5 на базе Android 15, специально адаптированной для больших экранов. В систему интегрированы WPS Office уровня ПК.

В отношении фотографий и видеовозможностей Vivo Pad 5 оснащён 8-мегапиксельной основной камерой для сканирования документов и фотографирования, а также 5-мегапиксельной фронтальной камерой для видеозвонков и распознавания лиц.

Питание устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч, который, по заявлению Vivo, обеспечивает до 62 дней работы в режиме ожидания. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт через порт USB Type-C.

Vivo Pad 5 оснащён шестью высококачественными динамиками, обеспечивающими захватывающий звук при просмотре фильмов, прослушивании музыки и проведении видеоконференций. Планшет поддерживает стандарты Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.