SF15 Fold оснащен двумя 15,6-дюймовыми дисплеями с разрешением 1920 x 1080

Minix SF15 Fold – инновационный двухэкранный монитор, значительно расширяющий рабочее пространство, особенно для пользователей ноутбуков. Однако его применение не ограничивается только ноутбуками: портативная конструкция позволяет использовать его с мини-ПК, превращая их в многозадачные рабочие станции. Хотя этот сценарий менее типичен, он может быть полезен в длительных командировках, например, при проживании в гостинице. Этот портативный монитор весит около 1,6 кг, что делает его относительно удобным для транспортировки.

SF15 Fold включает в себя два 15,6-дюймовых экрана. Каждый из мониторов имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей. Учитывая, что в них не используются OLED или Mini-LED панели, пользователям не стоит рассчитывать на исключительную яркость, насыщенные цвета или высокий контраст. Тем не менее яркость регулируется в пределах от 20 до 300 нит. По данным Minix, IPS-панель полностью охватывает цветовое пространство sRGB, в то время как охват NTSC и DCI-P3 составляет всего 72% и 74% соответственно.

Более того, питание этой двухэкранной системы осуществляется через USB Type-C, а передача видеосигнала возможна через два порта mini HDMI или USB-C. Встроены два небольших динамика мощностью 1 Вт каждый. Minix SF15 Fold уже доступен для приобретения в официальном онлайн-магазине производителя по цене 279 долларов.