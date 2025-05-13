Результаты тестов обнаружились в базе в Geekbench

Завтрашний день ознаменуется официальной презентацией OnePlus Pad 2 Pro. Предварительные тесты указывают на то, что новый планшет от OnePlus существенно опережает существующие топовые модели, включая Samsung Galaxy Tab S10 Ultra и RedMagic Nova.

OnePlus планирует пополнить свою линейку планшетов, представив Pad 2 Pro в Китае. Согласно последним инсайдерским данным, Pad 2 Pro возможно окажется просто переименованной версией Oppo Pad 4 Pro, а не самостоятельным устройством. Несмотря на неопределенность, устройство, предположительно являющееся OnePlus Pad 2 Pro, уже появилось в Geekbench с процессором Snapdragon 8 Elite.

Судя по двум доступным результатам тестов, будущий планшет OnePlus может обладать производительностью, позволяющей ему обойти нынешних лидеров рынка, таких как Galaxy Tab S10 Ultra и RedMagic Nova. Преимущество может быть обусловлено использованием современных чипсетов: Dimensity 9300+ в первом и Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version во втором.

Однако результаты в одноядерном (3067 баллов) и многоядерном (8897 баллов) тестах значительно превосходят показатели современных флагманских планшетов. Аналогично, результат в OpenCL (18 461 балл) примерно на 50% выше, чем у Galaxy Tab S10 Ultra. Стоит отметить, что эти предварительные результаты выглядят довольно скромно по сравнению со смартфонами, использующими Snapdragon 8 Elite. Пока неясно, планирует ли OnePlus продавать Pad 2 Pro за пределами Китая.