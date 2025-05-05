Предполагается, что Honor 400 Pro будет оснащен флагманским чипом 2023 года, но, по новым сведениям, процессор Snapdragon 8 Gen 3 в этой модели Android-смартфона может оказаться не таким производительным, как ожидалось. Тем не менее этот грядущий смартфон среднего класса может предложить другие преимущества.

Honor 300 Pro, как и его преемник 400 Pro, работает на базе Snapdragon 8 Gen 3, позиционируясь как премиальный Android-смартфон среднего уровня.





Сообщается, что чипсет состоит из трех кластеров ядер ARM, где самое быстрое ядро работает на частоте 3,05 ГГц. Это отличается от оригинальной компоновки 8 Gen 3 с четырьмя кластерами и одним ядром Cortex-X4 с частотой 3,3 ГГц.

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Тем не менее авторитетный источник Digital Chat Station предполагает, что первая версия, установленная в 400 Pro, действительно будет продаваться под названием 8 Gen 3, возможно, как "энергоэффективная" версия.

Digital Chat Station упоминает новую запись в Geekbench для устройства "Honor DNP-NX9" в связи с этой информацией, хотя ранее предполагалось, что модель 400 Pro будет иметь номер DNP-AN00. Не исключено, что первая версия будет предназначена только для китайского рынка.

В дополнение к этому, Honor 400 Pro может похвастаться быстрой зарядкой мощностью 90 Вт для аккумулятора емкостью около 7000 мАч, что, вероятно, превзойдет возможности его потенциального конкурента Realme Neo 7 в этой области.

Ожидается, что при запуске устройство будет оснащено 12 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением операционной системы Android 15.