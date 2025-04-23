Всего месяц назад Samsung представила Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE Plus, и уже начали появляться данные о новых Android-планшетах компании

Компания Samsung планирует вернуться к более компактным флагманским планшетам в текущем году. После отказа от 11-дюймовой модели в предыдущем году, ранние утечки указывают на то, что в дополнение к Galaxy Tab S11 Ultra появится Galaxy Tab S11, оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 9400, а не Galaxy Tab S11 Plus. Также циркулируют сведения о разработке Galaxy S10 Lite.

Samsung представила Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE Plus менее месяца назад, однако в сети уже появились слухи о новых Android-планшетах от компании. Согласно информации от Android Authority, они обнаружили упоминания о трех новых планшетах в "коде", предположительно связанном с последней версией One UI.

Утверждается, что Samsung намерена заменить Galaxy Tab S6 Lite. Компания обновляет этот планшет каждые два года, что привело к прошлогоднему выпуску Galaxy Tab S6 Lite (2024). По информации Android Authority, разрабатываются сотовые и Wi-Fi версии Galaxy Tab S10 Lite с тем же чипсетом Exynos 1380 5G (S5E8835), который используется в серии Galaxy Tab S9 FE.

В то же время предварительная информация предполагает, что прямого наследника Galaxy Tab S10 Plus не будет. Вместо этого кодовые имена "GTS11" и "GTS11U" указывают на то, что Samsung планирует выпустить Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra в конце текущего года. В коде также обнаружена ссылка на "MT6691", что, вероятно, относится к чипсету Dimensity 9400 от MediaTek. К сожалению, прочие детали об этих трех планшетах пока остаются неизвестными.