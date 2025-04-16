Передняя панель Note 50s будет оборудована изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц.

Ожидается, что Infinix Note 50s официально дебютирует 18 апреля. Эта модель станет вторым представителем серии Note 50, вслед за Note 50x, который был запущен в прошлом месяце. В недавних рекламных материалах акцент делался на изящном дизайне и изогнутом AMOLED-экране. Сегодня компания раскрыла дополнительные сведения о чипсете, объеме батареи и главной камере.

Официальный тизер на странице устройства на Flipkart демонстрирует наличие двойной камеры, главным элементом которой является 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX682. Устройство сможет записывать видео в формате 4K с частотой 30 кадров в секунду.

По информации от Infinix, в Note 50s 5G будет установлен чип Dimensity 7300 Ultimate, аналогичный тому, что используется в Note 50x. Производитель утверждает, что этот чип способен набирать более 700 000 баллов в AnTuTu и обеспечивать поддержку игр с частотой до 90 кадров в секунду.

Также было объявлено, что Note 50s получит батарею объемом 5500 мАч. Однако информация о возможностях быстрой зарядки пока не разглашается.

Фронтальная часть Note 50s будет оснащена изогнутой AMOLED-панелью с частотой обновления 144 Гц. В плане прочности, Infinix Note 50s предложит защиту дисплея Gorilla Glass 5, конструкцию, сертифицированную по стандарту MIL-STD-810, а также защиту от пыли и влаги по стандарту IP64. Толщина корпуса составит всего 7,6 мм.