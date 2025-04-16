Новый планшет Chuwi предлагает 8 ГБ оперативной памяти с частотой 4800 МГц и SSD-накопитель емкостью 256 ГБ.

Компания Chuwi пополнила ассортимент планшетов и устройств-трансформеров новой версией Hi10 X1. Главное изменение новой модели планшета – переход на процессор Intel N150, в то время как предыдущая версия работала на менее производительном N100. Это обновление процессора, хотя и не кардинальное, не влияет на основное предназначение устройства: Hi10 X1 по-прежнему ориентирован на задачи, не требующие высокой вычислительной мощности.

Новый планшет Chuwi сохранил 8 ГБ оперативной памяти с частотой 4800 МГц и накопитель SSD на 256 ГБ, что может оказаться достаточным для определенных пользователей, несмотря на относительно небольшой объем. Важно отметить, что SSD использует интерфейс SATA вместо PCIe. Hi10 X1 функционирует на базе Windows 11, обеспечивая беспроблемный запуск разнообразных приложений x86.

Chuwi Hi10 X1 оснащен IPS-дисплеем с разрешением 1280x800, который не отличается высокой четкостью. Не стоит ожидать от него исключительной яркости или контрастности. Основная камера имеет разрешение 8 МП, а фронтальная камера на 5 МП подойдет для видеоконференций.

Среди характеристик стоит отметить поддержку WiFi 6, Bluetooth 5.2 и хороший набор портов, включая USB Type-C с возможностью вывода видео и поддержкой USB PD. Кроме того, в планшете предусмотрены micro HDMI, USB Type-A и разъем для наушников. Клавиатура приобретается отдельно и подключается через пятиконтактный разъем. Hi10 X1 оснащен аккумулятором емкостью 3400 мАч, весит около 608 грамм и имеет толщину 10 мм.