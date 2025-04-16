Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Доступный по цене планшет Chuwi Hi10 X1 на базе Windows получил обновление процессора
Новый планшет Chuwi предлагает 8 ГБ оперативной памяти с частотой 4800 МГц и SSD-накопитель емкостью 256 ГБ.

Компания Chuwi пополнила ассортимент планшетов и устройств-трансформеров новой версией Hi10 X1. Главное изменение новой модели планшета – переход на процессор Intel N150, в то время как предыдущая версия работала на менее производительном N100. Это обновление процессора, хотя и не кардинальное, не влияет на основное предназначение устройства: Hi10 X1 по-прежнему ориентирован на задачи, не требующие высокой вычислительной мощности.

Новый планшет Chuwi сохранил 8 ГБ оперативной памяти с частотой 4800 МГц и накопитель SSD на 256 ГБ, что может оказаться достаточным для определенных пользователей, несмотря на относительно небольшой объем. Важно отметить, что SSD использует интерфейс SATA вместо PCIe. Hi10 X1 функционирует на базе Windows 11, обеспечивая беспроблемный запуск разнообразных приложений x86.

Chuwi Hi10 X1 оснащен IPS-дисплеем с разрешением 1280x800, который не отличается высокой четкостью. Не стоит ожидать от него исключительной яркости или контрастности. Основная камера имеет разрешение 8 МП, а фронтальная камера на 5 МП подойдет для видеоконференций.

Среди характеристик стоит отметить поддержку WiFi 6, Bluetooth 5.2 и хороший набор портов, включая USB Type-C с возможностью вывода видео и поддержкой USB PD. Кроме того, в планшете предусмотрены micro HDMI, USB Type-A и разъем для наушников. Клавиатура приобретается отдельно и подключается через пятиконтактный разъем. Hi10 X1 оснащен аккумулятором емкостью 3400 мАч, весит около 608 грамм и имеет толщину 10 мм.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#ssd #windows 11 #chuwi #n100 #intel n150 #hi10 x1
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай освободил от новых пошлин американские компании, у которых нет своих заводов в США
1
Российские ученые разработали литограф для создания трехмерных микроструктур
1
Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе скальное образование, состоящее из сферических структур
+
DIY Repair Hour рассказал о возгорании RTX 4070 из-за блока питания без защиты от перегрузки по току
5
Опубликованы скриншоты One UI 8 на базе Android 16 с рядом изменений по сравнению с One UI 7
+
Узбекистан планирует заменить советские истребители Су-27 и МиГ-29 китайскими самолетами
3
Платы с двумя слотами DIMM ограничивают производительность процессоров Ryzen на базе Zen 6
4
Audio-Technica представила проигрыватель Hotaru с подсвечивающимся плавающим диском
+
В Краснодаре построят 10 км дороги за 80 млрд рублей
+
Портативная PlayStation 6 получит 3-нм чипсет с энергопотреблением 15 Вт
+
В России в марте открыто 12 уникальных производств
+
В Кремле заявили о готовности России к нормализации отношений с Грузией
+
Nvidia начала постепенно снижать цены на новые видеокарты RTX 50-й серии
16
Программисту удалось запустить вышедшую 30 лет назад игру Tomb Raider на ПК Amiga
1
В RTX 5070 кабель питания оплавился, несмотря на блок питания ATX 3.1 и новый разъём 12 В 2×6
4
Выпущен новый мод для S.T.A.L.K.E.R. 2, улучшающий графику и с хорошей оптимизацией под ПК
1
В Китае стартовали продажи разогнанных компьютеров Intel IPO c приростом производительности до 10%
1
Кабель БП Seasonic Focus GX-750 ATX 3.1 оплавился при работе с видеокартой Zotac GeForce RTX 5070
+
В сети появились изображения чехлов для iPhone 17 Pro с необычным вырезом под камеру
+
Новое правительство Германии ограничит количество мигрантов в стране
+

Популярные статьи

Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
37
Итоги гоночного уик-энда 12-13 апреля
+
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
13
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
25
9 вещей, которые стоит сделать с новым игровым компьютером или ноутбуком сразу после покупки
1
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
22
Зачем Google повысила требования к Android 15, и почему покупать бюджетные смартфоны невыгодно
1
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
95
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
54
Обзор беспроводной компьютерной гарнитуры «Октава ГК-4Б»
6

Сейчас обсуждают

Garthar
04:04
Да я имею ввиду не столько промышленность, сколько сами по себе экономические махинации. Фактически германия второй мировой тупо грабила союзников выдавая им кредиты на покупку германской продукции, к...
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
Garthar
04:00
Да куда нам до А320 нео. Это же великий европейский самолет с легендарными праттами... те кто в курсе поймут
Частично импортозамещённый «Суперджет» в ходе испытаний взлетел на высоту более 12 километров
Garthar
03:52
Ты про сральное ведро забыл.
Как подготовиться к прохождению всей своей игровой библиотеки, советы тем, кто решил победить бэклог
32Влад32
02:57
Хреновней занимаются.
Режиссер фильма «Один дома 2» хотел бы убрать из фильма камео Дональда Трампа
Remarc
01:13
c 20h1
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
Vorvort
01:05
От 28 fps в Киберпанке на 5090? Пусть Хуанг сам так играет. Большинство владельцев топов играют в 4К нативе + DLAA. О лучах в таком сценарии можно забыть.
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
Дима
01:02
Я об этом тоже думал. Решил, что шансы на враждебных пришельцев выше. Кстати, не смог вспомнить фантастику СССР с таким сюжетом. А у Западных наоборот. Есть даже как на дальней планете воевали с живот...
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
Дима
00:48
Я имею в виду не территорию. хотя она важнейшая часть этого "проекта". Всё было гениально сделано через огромные замыслы ценой неимоверных жертв. Из руин 2-я экономика мира, №1 по ресурсам, территории...
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
Alex-IT
00:28
В Европе хватает негров, арабов и азиатов, которые всё настойчивее свои порядки наводят.
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
NuclearMissionJam
00:28
Потому что Deus и Payday 2 это разные философии геймдизайна. Современный Deus это наследник ААА-игр и их киношности, казуального подхода и консольного управления. Payday 2 это наследник онлайн игр, ко...
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем