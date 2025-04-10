Процессоры серии Ryzen 8000 HX, построенные на архитектуре Zen 4 и производимые по 5-нм техпроцессу, имеют до 16 ядер.

Компания AMD выпустила новую серию мобильных процессоров Ryzen 8000HX с кодовым наименованием «Dragon Range Refresh», сделанную для геймерских ноутбуков премиум-класса.

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Новая серия состоит из четырех моделей, каждая из которых предлагает повышенную производительность благодаря увеличенным тактовым частотам.

Процессоры серии Ryzen 8000 HX, основанные на передовой архитектуре Zen 4 и 5-нм техпроцессе, предлагают до 16 ядер и 32 потоков.

Благодаря поддержке памяти DDR5 и PCIe 5.0, процессоры серии Ryzen 8000 HX обеспечивают скорость и масштабируемость.

Флагманской моделью в серии является AMD Ryzen 9 8945HX, который оснащен 16 ядрами, 32 потоками, 80 МБ кэш-памяти, тактовой частотой до 5,4 ГГц и настраиваемым TDP в диапазоне от 55 до 75 Вт. Остальная часть серии включает в себя 16-ядерный Ryzen 9 8940HX, 12-ядерный Ryzen 7 8840HX и 8-ядерный Ryzen 7 8745HX.