Набор портов включает в себя USB-C мощностью 65 Вт для передачи изображения и зарядки, DisplayPort, HDMI и два порта USB-A.

Компания KTC OEM-производитель в последние годы активно продвигает свою собственную торговую марку, и её новейшая модель монитора, H27P3, представляет собой 27-дюймовый 5K-дисплей, ориентированный как на профессионалов в области творчества, так и на геймеров.

H27P3 представляет собой дисплей с разрешением 5120x2880, поддерживающий режимы 5K при 60 Гц и 2K при 120 Гц, предоставляя пользователям возможность выбирать между высокой четкостью изображения и повышенной частотой обновления.

В мониторе используется IPS-панель, обеспечивающая, по заявлению производителя, полное покрытие цветового пространства sRGB, а также 99% DCI-P3 и 99% Adobe RGB. Пиковая яркость в 500 нит и сертификация HDR400 намекают на достойную обработку HDR-контента монитором. Статическая контрастность заявлена на уровне 2000:1. Для тех, кто уделяет внимание точности цветопередачи, KTC утверждает, что монитор поддерживает 1,07 миллиарда цветов (8 бит + FRC) с Delta E менее 1. Время отклика составляет 7 мс.

Физические размеры экрана, который, по данным KTC, потребляет не более 168 Вт при максимальной нагрузке, составляют 613 мм в ширину, 453 мм в высоту (включая подставку) и небольшую толщину 77 мм.

Вес монитора составляет 3,75 кг, а его эргономичная подставка обеспечивает регулировку наклона, поворота, вращения и высоты.

Набор портов включает в себя USB-C мощностью 65 Вт для передачи изображения и зарядки, DisplayPort, HDMI и два порта USB-A. В комплекте поставляются кабель питания, кабель USB-C, кабель DisplayPort, адаптер питания и отвертка.