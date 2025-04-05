Новые портативные аккумуляторы оснащены фирменной технологией BoostedSpeed, которая обеспечивает быструю проводную зарядку с мощностью до 22,5 Вт

Ambrane, известный производитель аксессуаров, представил на индийском рынке два новых портативных зарядных устройства. Это модели Ambrane Stylo N20 и Stylo N10, представляющие собой стильные и компактные аккумуляторы, доступные в нескольких цветовых решениях.

Новинки Stylo N20 и Stylo N10 имеют много общего, ключевое различие заключается в емкости батареи. Обе модели обладают прорезиненным корпусом, портативным дизайном и удобной петлей-держателем. Новые внешние аккумуляторы поддерживают фирменную технологию BoostedSpeed, обеспечивающую быструю проводную зарядку мощностью до 22,5 Вт через порты USB Type A и Type C.

Ambrane Stylo N20 оснащен мощным аккумулятором емкостью 20 000 мАч, в то время как Stylo N10 имеет батарею на 10 000 мАч. Этот дуэт способен заряжать различные устройства, включая планшеты, смартфоны и прочие гаджеты. Устройства разработаны с учетом требований авиаперелетов, что делает их идеальными спутниками в путешествиях. Среди других особенностей стоит отметить технологию Safe Charge, вес 414 грамма (234 грамма у модели N10), наличие двух портов и интеллектуальные светодиодные индикаторы.