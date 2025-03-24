В патентной заявке Huawei описывается применение электромотора

Совсем недавно, на прошлой неделе, компания Huawei представила свою новую разработку – складной смартфон Huawei Pura X. В отличие от традиционных "раскладушек", открывающихся вертикально, Pura X раскрывается в сторону. Квадратный форм-фактор обеспечивает более удобное удержание в руке. Экран также отличается необычным соотношением сторон 16:10, что контрастирует с более вытянутым форматом 22:7, характерным для большинства аналогичных устройств. Несмотря на санкции, введенные США и другими странами, Huawei продолжает демонстрировать инновационный подход.

Параллельно с этим, Huawei подала патентную заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) на "Электронное устройство с подвижным подъемным компонентом". Целью разработки является создание задней камеры с расширенными возможностями зума благодаря увеличению диапазона телеобъектива. Альтернативой является использование призм и зеркал для создания "перископического объектива", однако такая технология может привести к увеличению толщины телефона, что идет вразрез с тенденцией компании к созданию максимально тонких устройств.

В качестве альтернативного решения, в патентной заявке Huawei рассматривается использование приводного двигателя для перемещения модуля камеры ближе или дальше от датчика изображения. Это позволит предлагать изображения с увеличенным зумом без ущерба для качества. В неактивном состоянии подъемный механизм и модуль камеры скрыты внутри корпуса, что позволяет сохранить тонкий профиль устройства.

Патентная заявка также описывает вариант реализации функции, позволяющей пользователю вручную управлять положением объектива относительно датчика изображения с помощью вращающегося кольца. Использование механической системы вместо перископической линзы может не только сохранить стройность телефона, но и оказаться более экономичным для производителя. Иллюстрации в патентной заявке демонстрируют более квадратный дизайн с закругленными углами и прямыми краями, напоминающий стилистику Samsung Galaxy S25 Ultra.