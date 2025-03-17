Ожидается, что 5 Pro получит чипсет MediaTek Dimensity 9400, в отличие от 9300, который был у его предшественника.

Компания Vivo представила Pad 3 Pro как свой последний флагманский планшет на Android, но ожидается, что его место займет 5 Pro, поскольку в названиях своих устройств производитель обычно избегает цифры 4.

Предположительно, это название необходимо планшету, чтобы отличать его от готовящегося к выпуску Oppo Pad 4 Pro. Однако, согласно последним утечкам, спутать эти два устройства по характеристикам будет сложно.

Предполагается, что "Pad 5 Pro" – это тот самый таинственный планшет, ранее засветившийся с зарядкой мощностью 66 Вт. Если это так, то по скорости зарядки он будет уступать своему потенциальному конкуренту от Oppo. Однако, возможно, он получит более емкий аккумулятор: 11 790 мАч.

В маркетинговых целях это значение могут округлить до 12 000 мАч, хотя это не станет значительным улучшением по сравнению с аккумулятором Pad 3 Pro, емкость которого составляет около 11 500 мАч.

Ожидается, что 5 Pro будет работать на базе чипсета MediaTek Dimensity 9400, а не 9300, как его предшественник.

По имеющимся данным, "Pad 5 Pro" также будет оснащен теми же камерами, вариантами оперативной памяти от 8 до 16 ГБ и практически идентичным 13-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3,1K и частотой обновления 144 Гц, как и у 3 Pro.

Ожидается, что он будет представлен вместе с Vivo X200 Ultra и X200s в апреле 2025 года, возможно, с некоторыми дополнительными аксессуарами, такими как новые наушники и часы Watch от компании.