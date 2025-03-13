Содержимое Android 16 Beta 3 пока остается загадкой, но предполагается, что это будет заключительный этап внедрения новых функций

Сегодня ожидается релиз третьей бета-версии Android 16 от Google. Предполагается, что это финальная бета-версия, включающая изменения в интерфейсе и новые возможности. После нее, в апреле, планируется выпустить еще одну бета-версию, а в июне – стабильную версию.

Первая бета-версия порадовала адаптивными приложениями (интерфейс, подстраивающийся под любой экран, особенно актуальный для складных устройств), динамическими уведомлениями, новым видеокодеком (профессиональная видеосъемка с поддержкой 8K до 2 Гбит/с), встроенным ночным режимом для камер и другими улучшениями.

Вторая бета-версия принесла гибридную автоэкспозицию, точную настройку цветовой температуры и поддержку Ultra HDR изображений в HEIC (поддержка Ultra HDR для AVIF также планируется). Также Beta 2 ввела более детализированные разрешения для данных о здоровье и фитнесе.

Содержание Android 16 Beta 3 пока неизвестно, но ожидается, что это будет финальная стадия нововведений. Полный список новых функций Android 16 будет представлен на конференции Google I/O, которая состоится 20-21 мая.