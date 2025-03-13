Утверждается, что приобретение видеокарт AMD характерно только для тех, кто подвержен влиянию социальных сетей.

Скандально известный своей предвзятостью по отношению к AMD, Userbenchmark, печально прославившийся ресурс, вновь написал очень пристрастный отзыв. На этот раз объектом критики стала Radeon RX 9070 XT, причём ресурсом утверждается, что её выбирают лишь те, кто подвержен влиянию социальных сетей.

Утверждается, что приобретение видеокарт AMD свойственно лишь тем, кто "поддался влиянию Reddit, Twitter или популярных технических YouTube-блогеров".

Вопреки этому, последние данные о наличии товара свидетельствуют о том, что Radeon RX 9070 XT и RX 9070 пользовались большим спросом, чем все выпущенные на данный момент карты Nvidia Blackwell. Несмотря на неравномерное распределение запасов по различным рынкам, основным фактором спроса является впечатляющее соотношение цены и производительности.

Userbenchmark завершает свой поток необоснованных утверждений заявлением о том, что "настоящие геймеры" предпочитают графические процессоры Nvidia, поскольку аналогичные решения от AMD якобы страдают от "заиканий, непредсказуемых сбоев, черных экранов, чрезмерного шума и ограниченной функциональности". Ирония заключается в том, что большинство перечисленных проблем преследуют графические процессоры серии GeForce RTX 50 с момента их выхода, а некоторые дорогостоящие модели даже представляют потенциальную опасность возгорания. Кроме того, стоит упомянуть проблему с отсутствующими ROP, которая до сих пор не наблюдалась на графических процессорах AMD.