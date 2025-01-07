По сравнению с аккумулятором оригинального Mix Flip емкостью 4780 мАч, это значительное улучшение

Недавно стало известно, что Mix Flip от Xiaomi, первое складное устройство компании в формате Flip, пользуется настолько высоким спросом, что производитель решил ускорить выход его преемника. Сообщается, что Mix Flip 2 станет не просто небольшим обновлением, а серьезным шагом вперед, и сегодня появились первые подробности о новинке.

Согласно свежему сообщению от инсайдера, Mix Flip 2 получит батарею объемом 5600–5700 мАч. Что значительно больше по сравнению с батареей оригинального Mix Flip, которая имеет объем 4780 мАч. Кроме того, новый флагман станет тоньше и легче своего предшественника. Для сравнения: Mix Flip имеет толщину 7,6 мм в разложенном состоянии и 16 мм в сложенном, а его вес составляет 190 или 192 грамма в зависимости от версии. Как и первая модель, Mix Flip 2 будет доступен на мировом рынке, а не только в Китае.