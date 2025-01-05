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10test
Jmgo анонсирует новый проектор N3 Ultra Max 4K с Google TV
Глобальная версия N3 Ultra Max будет оснащена интерфейсом Google TV с поддержкой Netflix

Jmgo объявила, что глобальный релиз проектора N3 Ultra Max, недавно представленного в Китае, уже готовится. Новинка с поддержкой 4K будет продемонстрирована на выставке CES с встроенным AI-стабилизатором. Среди других особенностей модели — автоматическая настройка фокуса, тройной лазерный источник света, платформа Google TV и встроенная поддержка Netflix.  

Мировая премьера Jmgo N3 Ultra Max запланирована на 2025 год, после его успешного запуска на китайском рынке. Компания подтвердила, что устройство будет представлено на ее стенде в рамках выставки CES 2025.  

N3 Ultra Max позиционируется как 4K-проектор с тройным лазерным источником света, который, по заявлениям компании, обеспечивает яркость до 4600 люмен по стандарту CVIA. Однако данные о яркости, соответствующие международным стандартам, таким как ANSI или ISO люмен, пока не предоставлены. Устройство способно проецировать изображение шириной до 180 дюймов с коэффициентом проекции 0,88–1,2:1 и контрастностью 5000:1. Модель оснащена AI-стабилизатором с камерой и 3D-датчиками ToF, что позволяет автоматически выравнивать изображение, корректировать трапецеидальные искажения и обходить препятствия.  

Ожидается, что глобальная версия N3 Ultra Max будет поддерживать интерфейс Google TV с интеграцией Netflix, как и в предыдущих моделях, таких как N1S Ultimate Triple Laser 4K Projector. Планируется, что релиз устройства состоится ближе к концу этого года. 

#netflix #google tv #iso #ansi #cvia #jmgo #n3 ultra max 4k
Источник: notebookcheck.net
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