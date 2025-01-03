Недавно на китайском сайте сертификации TENAA появилась информация о модели OPPO Watch X2 с номером OWW251, что свидетельствует о предстоящем релизе устройства.

В последнее время серия OPPO Watch X2 вызывает интерес в связи с возможным запуском в качестве переименованной версии OnePlus Watch 3. Это неудивительно, учитывая тесное сотрудничество между двумя брендами. Они часто делятся технологиями и дизайнерскими решениями, и это не первый случай, когда смарт-часы одного бренда появляются под именем другого. Вспомните OPPO Watch X — по сути, это был ребрендинг OnePlus Watch 2.

По слухам, серия Watch X2 может включать три модели: Watch X2, Watch X2 (46 мм) и Watch X2 Pro. Такой подход, предлагающий разные размеры и функциональные возможности, позволяет OPPO охватить более широкую аудиторию — от любителей фитнеса до тех, кто ищет премиальные устройства.

Недавно на китайском сайте сертификации TENAA появилась информация о модели OPPO Watch X2 с номером OWW251, что часто указывает на скорый релиз. В списке представлены изображения, демонстрирующие круглый дисплей с металлической рамкой, что соответствует дизайну первого поколения OPPO Watch X. Хотя на фото показан черный ремешок, вероятно, OPPO предложит и другие варианты, чтобы удовлетворить разные предпочтения.

Интересно, что данные TENAA подтверждают наличие поддержки eSIM и аккумулятора емкостью 631 мАч. Это значительное улучшение по сравнению с батареей на 500 мАч в OPPO Watch X, что обещает более длительное время автономной работы. Поддержка eSIM расширяет возможности часов, позволяя пользователям оставаться на связи даже без смартфона.

Стратегия ребрендинга, хотя и не подтверждена официально, выглядит логичной, учитывая, что OnePlus еще не представила свои новые смарт-часы, которые, как ожидается, выйдут вместе с OnePlus 13 в конце месяца. Если слухи верны, серия OPPO Watch X2 может появиться в Китае вскоре после этого. Однако стоит отметить, что первые Watch X не были выпущены в Индии. Пока неизвестно, изменит ли OPPO подход к Watch X2. Ранее в Индии были доступны только часы OPPO Watch, вдохновленные дизайном Apple Watch, поэтому многие задаются вопросом, расширит ли компания географию продаж своих новых устройств.