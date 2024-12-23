OnePlus Ace 5 Pro намерен представить свой новаторский чип e-sports Wi-Fi G1 26 декабря. Эта технология разработана специально для сетевых мобильных игр и претендует на то, чтобы стать первой в своем роде, обеспечивая исключительную связь.

Wi-Fi G1 для киберспорта демонстрирует непревзойденную стабильность и производительность сети даже в сложных условиях. В сочетании с усовершенствованной «геймерской системой антенн» и специальной «игровой облачной сетью» OnePlus Ace 5 Pro способен обеспечить плавный игровой процесс без задержек, будь то дома или в людных местах, например на стадионах.

Устройство оснащено чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, таким же, как в OnePlus 13 и других топовых моделях на Android. Говорят, что устройство поддерживает игры на скорости 120 кадров в секунду и с разрешением 1080p, благодаря эксклюзивному графическому рендерингу.

Модель OnePlus Ace 5 выйдет вместе с Ace 5 Pro. Хотя ранее ходили слухи о различных емкостях аккумуляторов, недавняя информация подтверждает, что обе модели оснащены аккумуляторами на 6400 мАч. Пока не ясно, будет ли глобальная версия Ace 5 иметь такой же аккумулятор. Кроме этого, OnePlus Ace 5 Pro нацелен на любителей мультимедиа с поддержкой видео Dolby Vision, что обеспечивает яркие визуальные эффекты для потрясающего впечатления. Качество звука улучшено благодаря трем микрофонам с AI-шумоподавлением, предоставляющим четкость при звонках и записи.