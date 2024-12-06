GenCast генерирует более 50 прогнозных сценариев и может составить прогноз на 8 дней всего за 15 минут.

Искусственный интеллект стал новым инструментом Google, а следующей задачей для него будет прогнозирование погоды. Компания анонсировала GenCast, «высококачественную ансамблевую модель ИИ».

Точные метеопрогнозы имеют огромное значение для различных аспектов жизни — от повседневных дел до готовности к природным катастрофам и производству возобновляемой энергии. GenCast демонстрирует лучшие результаты по сравнению с ведущей системой ENS ECMWF, делая прогнозы на 25 дней вперед более точными.

Представленная модель прогноза погоды похожа на те, что используются для генерации изображений с помощью ИИ, но специально адаптирована к особенностям земной поверхности. Она обучалась на исторических метеоданных за последние 40 лет, полученных от ECMWF.

Для проверки эффективности Google протестировал GenCast на данных о погоде до 2018 года, запустив 1320 различных прогнозов на 2019 год и сравнив их с результатами ENS и фактической погодой. GenCast оказался более точным в 97,2% случаев, достигая 99,8% точности для прогнозов.

При помощи GenCast можно заранее уведомить местные власти о приближающихся плохих погодных условиях. Эта модель генерирует более 50 прогностических сценариев и способна создавать 15-дневные прогнозы всего за 8 минут на платформе Google Cloud TPU v5, что значительно быстрее, чем традиционные методы, требующие часов работы компьютеров.

Google планирует выпустить GenCast как открытую модель и намерен сотрудничать с метеорологическими агентствами и учеными для дальнейшего улучшения прогностических возможностей.