Запуск нового браузера запланирован на начало 2025 года, и это будет не просто обновленная версия Arc 2. 0, а его полное переосмысление.

Стартап, стоящий за инновационным браузером Arc, анонсировал свой первый продукт, сосредоточенный на ИИ, и сейчас ищет разработчиков для его реализации. Хотя будущее Arc остается неопределённым, ясно, что The Browser Company смещает акцент на реализацию своих идей в области искусственного интеллекта. Arc, высоко оценённый браузер на базе Chromium, который изменил подход к управлению вкладками, больше не вдохновляет Джоша Миллера из CEO The Browser Company. Теперь стартап сосредоточен на Dia — более широкомасштабном продукте, использующем ИИ для облегчения серфинга в интернете. Запуск Dia намечен на начало 2025 года, и это не будет просто Arc 2.0, а его полное преображение.

На недавней презентации продукта, Dia демонстрируется через три прототипа, показывающих потенциальные возможности «вычислительной среды» браузера. Одна из функций преобразует курсор вставки в интерактивный ИИ-инструмент, способный генерировать текст для помощи пользователю. Миллер также продемонстрировал, как Dia может найти нужный документ и отправить его по электронной почте. Третий прототип показывает, как Dia автоматически добавляет товары из писем в корзину Amazon, что является сложной задачей для ИИ. Судя по всему, CEO The Browser Company верит, что такие функции преобразят браузер в мощную операционную систему. Опытные пользователи Arc воспринимают это с сомнением, но, похоже, будущее Arc и Dia уже неразрывно связано.