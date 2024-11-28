Фотокамера Lamourette оснащена компактным оптическим видоискателем, кнопкой спуска затвора и ручкой для перемотки пленки

Новая камера Lomography Lomourette напоминает своей формой старую Diana Mini, но с одним важным отличием: она фотографирует исключительно в половинном формате, что означает, что кадры имеют размер 24 x 18 миллиметров на пленке 35 мм. Исходя из этого, площадь изображения составляет ровно половину от размера стандартной 35-мм фотографии, что позволяет запечатлеть 72 кадра на одной пленке вместо привычных 36.

Сегодня 35-мм пленка стоит примерно 10 долларов за рулон, что делает каждое фото примерно за 14 центов, не включая затраты на проявку. Lomourette оборудована компактным оптическим видоискателем, кнопкой спуска затвора и рукояткой для перемотки пленки, а в остальном управление камерой крайне ограниченное: выдержка фиксирована и доступна только в режиме 1/60.

Фокусировка осуществляется всего в четыре позиции, что требует приблизительной оценки расстояния. Диафрагма объектива 24 мм позволяет выбирать лишь между f/8 и f/11. В условиях недостаточной освещенности необходимо использовать встроенную вспышку, у которой нет настроек. Несмотря на ограниченные функции, Lomourette идеально подходит для начинающих фотографов.