Наушники обеспечивают до 45 часов автономной работы, а благодаря технологии Insta change могут воспроизводить звук в течение 150 минут всего за 10 минут зарядки

Индийский производитель электроники Noise представил свою последнюю модель беспроводных наушников TWS Noise Buds Trooper, созданных с учетом потребностей геймеров и мобильных пользователей для обеспечения качественного звука.

Наушники оборудованы 13-миллиметровым драйвером, который обеспечивает насыщенные басы и четкий звук, позволяя пользователям погрузиться в детали игрового процесса, от шагов до взрывов. Уникальный дизайн Visor с добавлением светодиодов Breathing придает им стильный внешний вид.

Для удобства пользователей наушники имеют Quad Mic Environmental Noise Cancellation (ENC), который минимизирует фоновый шум, обеспечивая ясную связь во время онлайн-игр. Они предлагают до 45 часов работы без подзарядки, а технология Instacharge позволяет получить 150 минут воспроизведения звука всего за 10 минут зарядки.

С задержкой всего 40 мс, наушники гарантируют почти мгновенный отклик звука, что особенно важно в динамичных играх и во время потоковой передачи. Технология HyperSync улучшает соединение, обеспечивая плавный переход между устройствами и стабильное соединение Bluetooth v5.3. Noise Buds Trooper имеют степень защиты IPX5, что делает их идеальными для игр и активного отдыха.