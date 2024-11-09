Ожидается, что данная камера появится в 2026 году с iPhone 18

По сообщениям, Apple намерена ввести в серию iPhone 18 камеру с изменяемой апертурой — технологию, которая была представлена Samsung в 2018 году с моделями Galaxy S9 и S9 Plus. С тех пор многие производители смартфонов тестировали эту инновацию в своих флагманах, а некоторые устройства, такие как Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14 Ultra, по-прежнему ее имеют. Предполагается, что функция изменяемой диафрагмы будет доступна исключительно в моделях iPhone 18 Pro, что может подчеркнуть различия между стандартными и профессиональными версиями iPhone. Несмотря на то что данное обновление не предоставило Samsung значительных преимуществ в тот период, по данным аналитика Минг-Чи Куо, стратегия Apple может оказать более серьезное воздействие. Ожидается, что новая функция появится в 2026 году с iPhone 18.

Для понимания, изменяемая диафрагма позволяет камере адаптироваться к изменяющимся условиям освещения, контролируя поток света на датчик. Это обновление может улучшить качество фотографий при низком освещении и предоставить больший контроль над глубиной резкости. Такая возможность уже присутствует в премиальных DSLR и некоторых Android-устройствах. Это может стать значительным улучшением для фотографических возможностей iPhone, предоставляя Apple конкурентное преимущество для ценителей качества камер.