На данный момент этот фильтр доступен только в мобильной версии приложения и недоступен для веб-версии Gmail

Приложение Gmail может получить новый фильтр, который упростит и ускорит поиск утраченных писем. С помощью данного фильтра пользователи смогут классифицировать результаты по актуальности и времени получения, что значительно облегчит процесс поиска нужной информации.

Специалисты из Android Authority исследовали код приложения Gmail (версия 2024.10.20.690780686.Release) и обнаружили, что новый фильтр находится на стадии разработки. В настоящее время в Gmail уже есть строка для поиска, но нахождение нужного письма может быть затруднено из-за недостатка фильтров для уточнения результатов.

Предстоящая функция, над которой трудится Google, предложит полезный фильтр для улучшения поиска. Этот фильтр предоставит возможность выбрать между двумя критериями сортировки: «Самые релевантные» и «Самые последние». На данный момент этот фильтр доступен только в мобильной версии приложения и недоступен для веб-версии Gmail.