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10test
Snapdragon 8 Elite опережает конкурентов в Geekbench, но конкуренция в AnTuTu обостряется
Snapdragon 8 Elite набрал 3 025 991 баллов в AnTuTu, что немного выше, чем у MediaTek Dimensity 9400

В тестах Geekbench ожидаемый Snapdragon 8 Elite от Qualcomm (также известный как Snapdragon 8 Gen 4) значительно превосходит недавно анонсированный Dimensity 9400 от MediaTek. Это преимущество может еще более усилиться после официального релиза флагманской модели Qualcomm. Однако, в популярном бенчмарке AnTuTu их производительность оказывается гораздо более сопоставимой.

Ресурсы OnLeaks и Smartprix сообщают, что Snapdragon 8 Elite набрал 3 025 991 балл в AnTuTu, что лишь немногим превышает результат MediaTek Dimensity 9400 — 3 007 853 балла в том же тестировании. Qualcomm продолжает занимать лидирующие позиции в сегменте высококлассных чипсетов для смартфонов, но эта ситуация может измениться с выходом устройств на базе обоих процессоров. Хотя Exynos 2500 все еще является потенциальным соперником, пока нет информации о его производительности.

Snapdragon 8 Elite был протестирован в паре с Realme GT7 Pro, который станет одним из первых смартфонов, оснащенных данной SoC. Тем не менее, есть вероятность, что он выйдет на рынок позже моделей Xiaomi 15 или OnePlus 13. Ожидается, что новый флагман Realme также получит "особый" экран от Samsung и перископический телеобъектив.

#samsung #qualcomm #mediatek #dimensity 9400 #xiaomi 15 #oneplus 13 #exynos 2500 #realme gt7 pro #snapdragon 8 elite
Источник: notebookcheck.net
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Snapdragon 8 Elite в Realme GT7 Pro набрал более 3 млн баллов в AnTuTu и чуть обогнал Dimensity 9400
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