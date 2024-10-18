Проектор оснащен четырехъядерным процессором Amlogic T950D4 с тактовой частотой 1,9 ГГц в сочетании с 1,5 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти

Xiaomi представила новый проектор под названием Redmi Projector 3 Pro, который теперь доступен на китайском рынке.

Redmi Projector 3 Pro обладает яркостью 470 люмен и сертифицирован по стандарту SGS, что гарантирует высокое качество визуализации. В его основе лежит четырехъядерный процессор Amlogic T950D4 с тактовой частотой 1,9 ГГц, который в сочетании с 1,5 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти обеспечивают эффективное воспроизведение видео и функциональность.

Устройство поддерживает физическое разрешение 1080P и имеет проекционное отношение 1,25:1, что позволяет проецировать изображение на экраны с диагональю от 45 до 120 дюймов. Новая герметичная оптика и система охлаждения с тройным циклом обеспечивают долгий срок службы и снижают уровень шума до 26 дБ.

Проектор предлагает интеллектуальные функции, такие как автоматическая фокусировка и коррекция, используя HD-камеру и лазерный датчик ToF. Он сертифицирован SGS по уровню синего излучения, применяя технологии фильтрации для дополнительного комфорта. Также имеются два 6-ваттных динамика и поддержка интеграции с другими устройствами Xiaomi для создания оптимальной атмосферы для просмотра.