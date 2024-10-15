Эта кнопка позволяет быстро открыть приложение камеры, настроить параметры, такие как диафрагма, экспозиция и зум, а также выполнить другие операции, связанные с фотосъемкой.

Компания OPPO готовится анонсировать новую функцию в своей грядущей линейке Find X8, вдохновившись подходом Apple в серии iPhone 16. По данным источников, новая серия Find X8 будет оснащена кнопкой спуска затвора, чувствительной к нажатию, аналогичной iPhone 16. Эта кнопка позволит быстро открывать приложение камеры, а также регулировать такие параметры, как диафрагма, экспозиция и зум, и выполнять другие действия, связанные с фотографированием.

Хотя такая функция является новинкой для OPPO, важно отметить, что специализированные кнопки спуска затвора уже присутствуют у некоторых смартфонов на базе Android. Например, компания Sony установила подобные кнопки спуска затвора в нескольких своих моделях Xperia, нацеливаясь на пользователей, ценящих тактильную отдачу и контроль. Тем не менее, решение OPPO, похоже, расширяет этот функционал.

Недавно на Weibo менеджер по продуктам OPPO Чжоу Ибао опубликовал видео, демонстрирующее новую кнопку спуска затвора. Пользователи смогут дважды нажать на нее, чтобы открыть камеру, и регулировать увеличение с помощью жеста смахивания, что повторяет эту функцию у iPhone 16. Особенно примечательно, что данная кнопка и жесты работают даже под водой, что решает распространенную проблему с сенсорными дисплеями в условиях высокой влажности.

Это новшество продолжает традицию OPPO по улучшению возможностей камер смартфонов. Их предыдущий флагман Find X7 Ultra сумел превзойти Samsung Galaxy S24 Ultra в тестах камер. Find X8, как ожидается, повысит качество съемки благодаря более современному модулю.

Выпуск линии Find X8 ожидается с обновленным дизайном, Android 15 и улучшенными характеристиками. Хотя недавние утечки предоставили некоторые сведения о внешнем виде устройства, более точная информация от OPPO будет доступна в конце месяца.