Оба планшета Xiaomi Pad 7 будут иметь 11,16-дюймовый ЖК-экран с частотой обновления 144 Гц.

Согласно последним сведениям, Xiaomi намерена представить серию планшетов Pad 7 в начале следующего года. Информатор Weibo 体验more прогнозирует, что новые Android-устройства будут иметь среднего уровня аппаратное обеспечение, на что ранее намекнул известный инсайдер Digital Chat Station. В отчете 体验more также приведены возможные технические характеристики устройств.

По данным источника, базовая модель Xiaomi Pad 7 будет оснащена процессором Snapdragon 7+ Gen 3, в то время как версия Pad 7 Pro получит Snapdragon 8s Gen 3. Обе чипсета относятся к категории субфлагманов и будут заметно уступать предстоящему Snapdragon 8 Gen 4 по производительности.

Кроме того, Digital Chat Station также упомянул, что позже Xiaomi планирует выпустить полностью обновленные планшеты с Dimensity 9400 или Snapdragon 8 Gen 4. На данный момент, Redmagic Nova и Lenovo Legion Y700 2024 года остаются лучшими выборами для любителей мощных Android-планшетов.

Также сообщается, что оба планшета Xiaomi Pad 7 получат 11,16-дюймовый экран с LCD-матрицей и частотой обновления 144 Гц. В скором времени Xiaomi анонсирует и игровой планшет Redmi с флагманским процессором серии Snapdragon 8, хотя 3-нм чипсет вряд ли будет в его конфигурации.