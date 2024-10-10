В 13-минутном тесте средний показатель Oppo Find X8 Pro составил 60,44 FPS, а iPhone 16 Pro - всего 47,48 FPS

Сегодня в Китае состоялась официальная презентация чипа Dimensity 9400. Этот процессор стал первым в линейке MediaTek с технологическим процессом 3 нм и вторым флагманским SoC без энергоэффективных ядер. Производитель заявил о 35% улучшении производительности в однопоточном режиме и на 28% в многопоточной скорости по сравнению с предыдущей моделью. Также упоминается, что графический процессор нового чипа увеличил производительность на 41%.

С официальным запуском чипсета ожидается появление новой серии флагманских смартфонов. В числе первых моделей, оснащающихся Dimensity 9400, окажется линейка Oppo Find X8, которая уже прошла тестирование в игровом режиме.

Китайский ресурс WhyLab сравнил этот смартфон с iPhone 16 Pro, и результаты показали, что флагман MediaTek может обойти Apple A18 Pro.

В тесте, который проводился 13 минут, Oppo Find X8 Pro продемонстрировал средний FPS 60,44, в то время как iPhone 16 Pro показал лишь 47,48 FPS. Хотя iPhone работал в разрешении 864p, а Find X8 Pro — в 810p, Dimensity 9400 продемонстрировал устойчивые 60 FPS на протяжении всего тестирования. WhyLab также отметила, что новый SoC более энергоэффективен, потребляя меньше энергии, чем его предшественник.