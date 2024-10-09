Новая серия процессоров Granite Rapids Xeon 6900P, разработанных компанией Intel, нацелена на конкурентоспособность с процессорами AMD EPYC и включает в себя пять различных моделей.

В ассортимент входят модели 6960P (72 ядра), 6952P (96 ядер), 6972P (96 ядер), 6979P (120 ядер) и флагман 6980P с 128 ядрами, 256 потоками, тактовой частотой 2,0 ГГц и 504 МБ кэша третьего уровня.

Первые обзоры от известных технических порталов показывают интерес к новинке. Главный вывод заключается в том, что 6900P сигнализирует о возрождении Intel в сфере серверных процессоров. Портал ServeTheHome позитивно оценивает возвращение Intel на рынок, отмечая поставку предсерийной модели 6980P, детали которой ещё предстоит проверить. Патрик Кеннеди из STH отметил высокую производительность новой линейки, подчеркивая, что Intel теперь предлагает сопоставимые параметры с AMD.

Next Platform акцентирует внимание на стратегическом успехе Intel, отмечая, что запуск Xeon 6900P предшествует выходу процессора Turin от AMD. В области производительности Phoronix указал на значительные улучшения, особенно у флагманского Xeon 6980P, который отлично работает с памятью MRDIMM 8800MT/s. Портал сообщил, что Granite Rapids превзошла ожидания в расчетах HPC и AI.