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10test
Топ-менеджер OPPO показал переднюю панель смартфона Find X8 Pro
Экран Find X8 Pro оснащен изогнутым стеклом со всех сторон и имеет минимальные рамки

Чжоу Ибао из компании Oppo продолжает интриговать поклонников предстоящей линейкой Find X8. Сегодня он впервые продемонстрировал фронтальную панель модели Find X8 Pro на фотографии, сделанной его другом, принимавшим участие в Gobi Challenge.

Снимок был произведён в пустыне Гоби, где спутниковая связь Find X8 Pro позволила другу руководителя делать звонки. По посту Чжоу можно предположить, что при стартовом запуске будут доступны две версии смартфона: одна с поддержкой спутниковых технологий и другая без них. 

У Find X8 Pro экран с изогнутым стеклом по всему периметру, и заметно, что рамки минимальны (даже меньше, чем у iPhone 16 Pro) и симметричны со всех сторон. Также ожидается, что модель будет совместима с новой серией магнитных аксессуаров от Oppo, и, вероятно, на устройстве будет кнопка аналог функции Dynamic Island от Apple. Официальная презентация телефона состоится в этом месяце. Устройство будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9400, который анонсируют на следующей неделе.

#apple #oppo #mediatek #iphone 16 pro #dimensity 9400 #find x8 #find x8 pro
Источник: gsmarena.com
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