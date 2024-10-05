Чжоу Ибао из компании Oppo продолжает интриговать поклонников предстоящей линейкой Find X8. Сегодня он впервые продемонстрировал фронтальную панель модели Find X8 Pro на фотографии, сделанной его другом, принимавшим участие в Gobi Challenge.
Снимок был произведён в пустыне Гоби, где спутниковая связь Find X8 Pro позволила другу руководителя делать звонки. По посту Чжоу можно предположить, что при стартовом запуске будут доступны две версии смартфона: одна с поддержкой спутниковых технологий и другая без них.
У Find X8 Pro экран с изогнутым стеклом по всему периметру, и заметно, что рамки минимальны (даже меньше, чем у iPhone 16 Pro) и симметричны со всех сторон. Также ожидается, что модель будет совместима с новой серией магнитных аксессуаров от Oppo, и, вероятно, на устройстве будет кнопка аналог функции Dynamic Island от Apple. Официальная презентация телефона состоится в этом месяце. Устройство будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9400, который анонсируют на следующей неделе.