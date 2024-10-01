Качество изображения стало приоритетом для разработчиков, и использование масштабирования для повышения производительности графики стало более важным.

Согласно последним сообщениям, PlayStation 5 Pro не будет поддерживать технологии генерации кадров на основе искусственного интеллекта, что связано с несколькими факторами. Во-первых, разработка чипа для консоли началась до того, как появились подобные решения, такие как NVIDIA DLSS 3 Frame Generation. Хотя в системе будет присутствовать аппаратное обеспечение для машинного обучения, это не гарантирует, что она сможет добиться аналогичных результатов, как у конкурирующих технологий.

Технический специалист Digital Foundry отметил, что приоритетом для разработчиков было качество изображения, что сделало более важным использование масштабирования для повышения графических характеристик вместо генерации кадров. В случае необходимости в генерации кадров, оно может быть достигнуто посредством технологии AMD FSR 3 в сочетании с PSSR (Physics-Scale Super Resolution).