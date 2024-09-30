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10test
ALLDOCUBE выпустила первый мини-игровой планшет с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
ALLDOCUBE Mini оснащен 8,4-дюймовым экраном для удобного просмотра мультимедиа и игр

Компания ALLDOCUBE представила iPlay 60 Mini Turbo — свой дебютный мини-планшет с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Этот компактный гаджет ориентирован на геймеров, киноманов.

ALLDOCUBE Mini имеет 8,4-дюймовый дисплей, что делает его удобным для просмотра мультимедиа и игр. Процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 гарантирует бесперебойную работу при многозадачности, быструю потоковую передачу и плавный геймплей без задержек. Он отличается энергоэффективностью и высокой производительностью, что подходит для пользователей, нуждающихся в устройстве, способном одновременно выполнять несколько задач.

Портативность — еще одно ключевое преимущество ALLDOCUBE Mini. Легкая и компактная конструкция устройства идеально подходит для активных пользователей. Этот планшет подходит как для поездок, так и для повседневных задач, обеспечивая отличную производительность в мобильном формате.

ALLDOCUBE оптимизировала устройство для видеозаписи, акцентируя внимание на качестве изображения и плавной потоковой передаче, что делает его отличным выбором для любителей контента.

#qualcomm #snapdragon 6 gen 1 #alldocube #iplay 60 mini turbo
Источник: gizmochina.com
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ALLDOCUBE представляет мини-игровой планшет с процессором Snapdragon 6 Gen 1
В сети появилось фото кристалла процессора, предположительно, Qualcomm Snapdragon X
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