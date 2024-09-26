Как и в обычном Galaxy S24, Samsung предлагает 8 ГБ оперативной памяти и на выбор 128, 256 или 512 ГБ встроенного хранилища

Samsung Galaxy S24 FE комплектуется большим 6,7-дюймовым дисплеем и улучшенной батареей, а также предлагает повышенную производительность с использованием движка ProVisual для этой серии. В этом году не будет различий в процессорах — S24 FE будет работать на Exynos 2400e. Хотя Samsung не делится подробностями, главное ядро Cortex-X4, вероятно будет функционировать на более низкой тактовой частоте, что может сказаться на пиковых показателях, но стабильная производительность улучшена благодаря увеличенной испарительной камере.

Samsung оснастила смартфон 8 ГБ оперативной памяти, как и обычный Galaxy S24, с возможностью выбрать объем внутренней памяти в 128, 256 или 512 ГБ. Дисплей имеет поддержку 120 Гц и Vision Booster для просмотра в ярких условиях.

Основная камера на 50 МП поддерживает 2-кратный оптический зум с помощью 8-МП телеобъектива, а селфи-камера имеет 10 МП.

Аккумулятор теперь увеличен до 4700 мАч, в то время как скорость зарядки осталась на том же уровне. Устройство защищено по стандарту IP68. Galaxy S24 FE будет работать на Android 14 с интерфейсом OneUI 6.1. Предзаказ можно оформить с сегодняшнего дня, а официальные продажи начнутся 3 октября.