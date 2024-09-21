Это может сделать линейку PS6 похожей на текущую линейку Xbox от Microsoft, которая включает Series X и Series S

PlayStation 5 Pro еще не появилась в продаже, но уже циркулируют слухи о возможной PlayStation 6. Недавние сообщения свидетельствуют о том, что AMD займется разработкой чипа для следующего поколения консоли, а новые слухи указывают на возможность появления двух различных модификаций PS6.

Информация исходит от пользователя «Kepler» с игрового форума Neogaf, который называет разработку двух различных систем на основе чипов (SoC) для новой консоли. SoC представляет собой интегрированный чип, который объединяет в себе множество вычислительных компонентов, таких как ЦП, ГП и оперативная память.

Если это правда, наличие двух различных SoC может означать создание нескольких версий PS6. По словам инсайдера, точная причина разработки этих чипов остается неизвестной, но существует догадка, что одна из версий может быть более доступной. Это могло бы привести к тому, что линейка PS6 будет похожа на текущую линейку Xbox от Microsoft, включающую модели Series X и Series S.

С учетом, что аналитики прогнозируют цену PS6 около $600, более дешевая версия могла бы стать весьма своевременной. Также можно ожидать, что один из SoC может быть предназначен для портативной консоли, возможно, аналогичной Steam Deck. Хотя «Kepler» в прошлом делился точными утечками, важно помнить, что это не официальная информация.