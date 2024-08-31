Компактное зарядное устройство Anker Charger 25 Вт появилось на рынке. Это портативное устройство, модель A2656, оснащено одним портом PowerIQ 3.0 USB-C, который обеспечивает выход до 25 Вт. Он также поддерживает технологию Samsung Super Fast Charging.
Новинка Anker включает в себя мультимодальную защиту MultiProtect, которая контролирует такие параметры, как перенапряжение и перегрузка тока. В комплекте с устройством предлагается 18-месячная гарантия. Складные штыри помогают уменьшить габариты адаптера в нерабочем состоянии, и Anker заявляет, что его размер на 33% меньше традиционных зарядных устройств.
Размеры устройства составляет 3,6 x 3,1 x 3,1 см, а вес — 68 г. Anker Charger 25 Вт совместим с множеством устройств, такими как Samsung Galaxy S24, A73, Z Fold 6, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Watch6, Google Pixel 8, а также различные модели iPhone.