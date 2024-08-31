Складные штыри позволяют уменьшить размер адаптера, когда он не используется

Компактное зарядное устройство Anker Charger 25 Вт появилось на рынке. Это портативное устройство, модель A2656, оснащено одним портом PowerIQ 3.0 USB-C, который обеспечивает выход до 25 Вт. Он также поддерживает технологию Samsung Super Fast Charging.

Новинка Anker включает в себя мультимодальную защиту MultiProtect, которая контролирует такие параметры, как перенапряжение и перегрузка тока. В комплекте с устройством предлагается 18-месячная гарантия. Складные штыри помогают уменьшить габариты адаптера в нерабочем состоянии, и Anker заявляет, что его размер на 33% меньше традиционных зарядных устройств.

Размеры устройства составляет 3,6 x 3,1 x 3,1 см, а вес — 68 г. Anker Charger 25 Вт совместим с множеством устройств, такими как Samsung Galaxy S24, A73, Z Fold 6, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Watch6, Google Pixel 8, а также различные модели iPhone.