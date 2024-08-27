Проекторы имеют встроенное разрешение 4K с улучшенным искусственным интеллектом и Vision Booster для улучшения контента до 4K

За последнее время появилось множество доступных проекторов, предлагающих отличные характеристики по разумной цене. Они обеспечивают впечатляющие изображения и хорошее соотношение цены и качества. Однако Samsung выбрала другой путь, представив новую серию проекторов Premiere для высококачественных домашних кинотеатров.

Линейка Premiere включает две модели: Premiere 9 и Premiere 7. Обе способны проецировать изображение размером до 130 дюймов (120 дюймов для Premiere 7) и поддерживают HDR10+ для ярких и четких деталей. Они изначально имеют разрешение 4K с функциями AI Upscaling и Vision Booster, позволяющими улучшать контент до 4K. Premiere 9 использует тройную лазерную технологию для точной цветопередачи и достигает 3450 люмен ISO, охватывая 154% цветовой гаммы DCI P3.

В то же время, Premiere 7 предлагает 2500 люмен ISO с полным охватом DCI P3. Эти проекторы предназначены для установки близко к стене. Samsung уделила внимание дизайну, создав компактные устройства с минималистским белым корпусом и тканевой отделкой.

Для обеспечения высшего качества звука проекторы Premiere оснащены динамиками Dolby Atmos, где Premiere 9 предлагает мощные 40 Вт, а Premiere 7 - 30 Вт. Также доступны популярные стриминговые сервисы и функции простого зеркалирования с мобильных устройств.