Предполагается, что он будет работать на уровне Snapdragon 8 Gen 1

Новая информация указывает на то, что в следующем году Xiaomi может наконец представить свой SoC для смартфонов. Чип будет создан на базе технологии N4P от TSMC и сможет конкурировать с почти трехлетним Snapdragon 8 Gen 1. Один из отделов компании, который казался не имеющим будущего, был возрожден в 2021 году после предыдущего закрытия. Инсайдер Йогеш Брар поделился некоторыми подробностями.

Пока что не анонсированный SoC ожидается в следующем году, но неясно, будет ли он установлен в флагманский смартфон, например, Xiaomi 15. Вероятность этого кажется невысокой, так как предполагается, что он будет работать на уровне Snapdragon 8 Gen 1.

Также стоит отметить, что чип будет производиться на узле N4P от TSMC, что ставит его в менее выгодное положение относительно продукции на N3E, такой как Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. В дополнение, чип будет использовать 5G модем от UNISOC, скорее всего, тот же, что в недавно представленном SoC T760. К сожалению, подробностей о ключевых спецификациях, таких как CPU и GPU, пока нет.