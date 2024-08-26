Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Xiaomi планирует выпустить фирменный чип для своих смартфонов в следующем году
Предполагается, что он будет работать на уровне Snapdragon 8 Gen 1

Новая информация указывает на то, что в следующем году Xiaomi может наконец представить свой SoC для смартфонов. Чип будет создан на базе технологии N4P от TSMC и сможет конкурировать с почти трехлетним Snapdragon 8 Gen 1. Один из отделов компании, который казался не имеющим будущего, был возрожден в 2021 году после предыдущего закрытия. Инсайдер Йогеш Брар поделился некоторыми подробностями. 

Пока что не анонсированный SoC ожидается в следующем году, но неясно, будет ли он установлен в флагманский смартфон, например, Xiaomi 15. Вероятность этого кажется невысокой, так как предполагается, что он будет работать на уровне Snapdragon 8 Gen 1. 

Также стоит отметить, что чип будет производиться на узле N4P от TSMC, что ставит его в менее выгодное положение относительно продукции на N3E, такой как Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. В дополнение, чип будет использовать 5G модем от UNISOC, скорее всего, тот же, что в недавно представленном SoC T760. К сожалению, подробностей о ключевых спецификациях, таких как CPU и GPU, пока нет.

#xiaomi #tsmc #dimensity 9400 #snapdragon 8 gen 1 #xiaomi 15
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
В следующем году Xiaomi представит мобильный процессор на уровне Snapdragon 8 Gen 1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
1
Владелец сети игровых клубов понёс существенные потери из-за проблем с процессорами Raptor Lake
7
Возвращением астронавтов, "застрявших" на орбитальной станции, займётся компания SpaceX
2
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
5
Xiaomi выпустило очередное обновление для POCO X5 Pro
3
Tesla удалила с сайта запись в блоге, которая говорит о наличии у всех машин марки оборудования для автопилота
+
Neuralink опубликовала запись, на которой её пациент играет в Counter-Strike 2 с помощью импланта
1
Бренд Lexus представил в США кроссовер RX 2025 модельного года
+
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
6
OpenAI анонсировала SearchGPT — поисковую систему на основе ИИ
1
Мобильная графика Radeon 890M потянула все современные игры в 1080p 60 fps
2
Стали известны характеристики неизвестного смартфона Motorola с номером XT2409-5
+
LG разработала специальную технологию для OLED-дисплеев, решающую проблемы с выгоранием пикселей
+
Первый мини ПК с APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 был протестирован в игровых бенчмарках
+
Автомобили Tesla начали проезжать на красный свет из-за ошибок в ПО
1
ВС РФ начали штурм Карловки
+
Роскомнадзор снова блокирует доступ к Steam Community
1
Девайсы от Samsung получили главную ИИ-«фишку» Galaxy S24
+
Indiana Jones and the Ancient Circle поддерживает технологию NVIDIA DLSS 3.5 и трассировку лучей
+
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
3

Популярные статьи

Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
8
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
3
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
33
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
31
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
4
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
7
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Antithesis
22:40
👉 На удар по Украине 26 августа Россия потратила $1,2-1,3 млрд (или ≈ 120 млрд ₽), подсчитал Forbes 👉 Это почти в 67 раз (!) больше, чем российские власти выделили на покупку жилья беженцам из Курс...
Российские подразделения вошли в населённый пункт Гродовка еще с южного направления
Антон Тутынин
22:40
Обычных гражданских жалко, они же не виноваты в политических разборках...
Министр обороны Украины пообещал «свои ответы» России на сегодняшний массированный удар по энергетике
Gamandril
22:36
Это что ее за минус? Жопоклюи в теме про охлаждение? Мне пофиг олух царя небесного. Твой подляческий синдром лишь указывает на то что ты обиженка потомуу что выбрал не того. Ты ошибся. Я не шишкособир...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Аристарх Орлийский
22:34
Эти статьи про влажные фантазии зеленых фанатиков у меня порождают лишь улыбку а попытки предсказать крах - просто ОР. То что там нашли что показал инженерник, это ранняя версия обкатки железа и допил...
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
Антон Тутынин
22:32
Линуха для 99,9(9) процентов не нужна... Она же только для знатоков...
Microsoft пока не уверена в целесообразности отказа от Панели управления в Windows
swr5
22:30
Изначально город назывался по-голландски "Санкт-Питербурх". Петр I в письмах называл его на голландский манер — «Санкт-Питербурх». Такой вариант и считается первым названием города.
Правительство РФ поддержало переименование Ростова в Ростов Великий
Дмитрий Белоусов
22:27
Аааа, то есть стики как у пс тебя напрягает, хотя ниче такого. А вот то что шляпу никому не нужную сделали это норма?
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
Робин Гудеичь
22:24
лол,если и экономить на школьных завтраках, то точно Линукс, ибо другие ОС денег стоят. Да и командная строка, плюс к грамотности, знанию ин.яза, да и в целом ужо считай полезный скил, пригодиться в ...
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
Антон Тутынин
22:22
Напомните, пожалуйста, что за модель авто там продают?
Столичный автопроизводитель отказался от базовой версии "Стандарт" в линейке «Москвич 3»
Антон Тутынин
22:16
Началась Мировая война 2.5, и спорить здесь нет смысла (это как в играх раньше при переходе от псевдо 2d к 3d были Дюк Нюкемы и иже с ними). Поправьте меня, если не так Сайт же этой тематики))) Хоть б...
Глава «Евродипломатии» призвал ЕС увеличить поставки ПВО Украине и снять для ВСУ ограничения на применение западного оружия по территории РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем