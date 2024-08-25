TSMC ожидает, что в следующем году продажи 3-нм и 5-нм продукции составят 754 миллиарда тайваньских долларов; основными клиентами являются NVIDIA и Apple

Ожидается, что 3-нм и 5-нм технологии принесут тайваньскому гиганту TSMC впечатляющий доход в размере 1 трлн новых тайваньских долларов, что превзойдет прогнозы аналитиков. Безусловно, TSMC занимает ведущие позиции на рынке благодаря успешному внедрению своих технологий и полученным доходам за последнее время. С ростом интереса к ИИ и подготовкой таких компаний, как Apple, к запуску новых продуктов, TSMC столкнулась с резким увеличением спроса на свои 3-нм и 5-нм процессы. Ранее было сообщено о возможном повышении цен на эти технологии для извлечения выгоды из спроса.

Согласно DigiTimes, TSMC планирует получить около 1 трлн новых тайваньских долларов или 31 млрд долларов только от двух своих производственных узлов, благодаря высокому спросу в следующем квартале. Эта сумма отражает общий доход за три квартала прошлого года. В II квартале 2024 года доход компании, который составит 336,7 млрд тайваньских долларов, вырастет на 40% по сравнению с общим доходом за первые три квартала.

В следующем квартале TSMC ожидает доход в 754 млрд NT$ от своих 3-нм и 5-нм продуктов, с основными клиентами NVIDIA и Apple, причем последняя готовится к выпуску iPhone 16. Полупроводниковая отрасль в настоящее время ориентируется на TSMC, так как Intel и Samsung не имеют заметного положения, особенно в плане своих полупроводников на мировых рынках. Сообщается, что TSMC планирует увеличить инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в будущем, и если ситуация останется такой же, как сегодня, компания сможет занять ведущее место в новых процессах, включая 2 нм технологии.