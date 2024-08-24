Компания Apple собирается устроить крупную презентацию iPhone 16 10 сентября, во время которой также могут быть заявлены новые модели Apple Watch и AirPods 4. Хотя конкретные детали о сроках пока отсутствуют, надежный источник сообщает, что компания действительно планирует выпустить iPhone 16 и Apple Watch Series 10 в этот день.

Apple традиционно проводит свои iPhone-мероприятия в первой декаде сентября, и в этом году ситуация, вероятно, останется такой же. По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple представит линейку iPhone 16 и Apple Watch Series 10 10 сентября.

Запуск новых устройств намечен на 20 сентября, и в тот же день ожидается выход обновления iOS 18 для широкой аудитории, так как сборка покинет стадию бета-тестирования.

Однако на данный момент это лишь предположения, и финальное решение принимает сама Apple. Apple также может представить обновленный Apple Watch Series 10 с увеличенным экраном и новые модели AirPods для разных сегментов рынка. Предзаказы начнутся вскоре после мероприятия, а старт продаж — через неделю.