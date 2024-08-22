Благодаря диапазону частот от 15 Гц до 40 000 Гц и сопротивлению 32 Ом наушники удовлетворяют потребности как обычных, так и требовательных слушателей

Наушники HiFi Shanling MG100 отличаются гармоничным сочетанием современных технологий и акустической утонченности, подходя как для аудиофилов, так и для обычных пользователей. С высокоточными 10-миллиметровыми керамическими динамиками, эти наушники обеспечивают сбалансированное и детальное звучание с высокой четкостью. Их ультралинейная двойная магнитная система в паре с двухкамерной акустической конструкцией гарантирует мощный и контролируемый звук, делая каждое прослушивание незабываемым.

Одной из ключевых особенностей MG100 являются настраиваемые аудиофильтры, предлагающие режимы Equalization и Ambience. Эти фильтры позволяют пользователям адаптировать звуковое восприятие под личные предпочтения, от более сбалансированного звучания до открытого пространства. Кабель из монокристаллической меди Furukawa с контактами MMCX обеспечивает надежную передачу сигнала и простой процесс замены.

С весом всего 5,6 грамма наушники обеспечивают комфорт при длительном использовании. Позолоченный 3,5 мм разъем и бескислородная медь улучшают качество звука и уменьшают искажения. С диапазоном частот от 15 Гц до 40 000 Гц и сопротивлением 32 Ом, они удовлетворят потребности как обычных, так и требовательных слушателей.