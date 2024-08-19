Zero 40 5G будет оснащен чипом Dimensity 8200, который придет на смену предыдущему Dimensity 8020

Infinix Zero 30 5G обладает одним из самых высоких показателей мегапикселей среди Android-смартфонов среднего класса. У него также присутствует экран с частотой обновления 144 Гц и поддержка быстрой зарядки на 68 Вт для аккумулятора на 5000 мАч. Согласно некоторым недавним утечкам, у данного устройства ожидается новый преемник.

Zero 30 5G — это смартфон, который акцентирован на мобильной фотографии и видеосъемке, что побудило Infinix создать цветовую палитру под названием Magic Hour. Он способен соперничать даже с новейшей серией Vivo V40, с 50-мегапиксельной фронтальной камерой, рассчитанной на высококачественную запись на дисплее с частотой 144 Гц.

Infinix Zero 40 5G был сертифицирован вместе с предполагаемым Zero Flip, зарегистрированным как Infinix X6861 в Бюро стандартов (BIS), что указывает на возможный запуск обоих устройств в ближайшее время.

Устройство также было замечено в базе данных Google Play Console под названием Zero 40 5G и будет оснащено чипом Dimensity 8200 взамен Dimensity 8020 своего предшественника. По этой утечке, у устройства будет 12 ГБ оперативной памяти, в то время как у 30 5G базовая модель имеет 8 ГБ.