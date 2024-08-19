Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Infinix Zero 40 5G будет выпущен как Android-смартфон среднего класса
Zero 40 5G будет оснащен чипом Dimensity 8200, который придет на смену предыдущему Dimensity 8020

Infinix Zero 30 5G обладает одним из самых высоких показателей мегапикселей среди Android-смартфонов среднего класса. У него также присутствует экран с частотой обновления 144 Гц и поддержка быстрой зарядки на 68 Вт для аккумулятора на 5000 мАч. Согласно некоторым недавним утечкам, у данного устройства ожидается новый преемник.

Zero 30 5G — это смартфон, который акцентирован на мобильной фотографии и видеосъемке, что побудило Infinix создать цветовую палитру под названием Magic Hour. Он способен соперничать даже с новейшей серией Vivo V40, с 50-мегапиксельной фронтальной камерой, рассчитанной на высококачественную запись на дисплее с частотой 144 Гц.

Infinix Zero 40 5G был сертифицирован вместе с предполагаемым Zero Flip, зарегистрированным как Infinix X6861 в Бюро стандартов (BIS), что указывает на возможный запуск обоих устройств в ближайшее время.

Устройство также было замечено в базе данных Google Play Console под названием Zero 40 5G и будет оснащено чипом Dimensity 8200 взамен Dimensity 8020 своего предшественника. По этой утечке, у устройства будет 12 ГБ оперативной памяти, в то время как у 30 5G базовая модель имеет 8 ГБ.

#infinix #dimensity 8200 #vivo v40 #dimensity 8020 #magic hour #zero 30 5g #zero 40 5g
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Infinix запускает продажи смартфона Note 40X 5G на чипе Dimensity 6300
Смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены с разными чипсетами и похожими камерами Zeiss
Infinix представила бюджетный ноутбук INBook Y3 Max с процессорами Intel 12-го поколения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ни одна видеокарта, включая GeForce RTX 4090, не смогла обеспечить более 50 FPS в Black Myth: Wukong
28
Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
17
Институт Фраунгофера: Атомная энергетика в 12 раз дороже солнечной и ветровой
17
СберБанк обновил систему входа в свою веб-версию "СберБанк Онлайн"
3
МО РФ предупредило Киев и мир о незамедлительном жёстком военно-техническом ответе в случае агрессии ВСУ против Курской АЭС
11
Отдельную четырехполосную дорогу для грузовиков начали строить в Забайкалье до границы с Китаем
1
Стали известные системные требования для новой игры под названием inZoi
3
Релиз MiniOS 3.3.4: Новые возможности и улучшения
+
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
4
YouTube без объяснения причин удалил канал разработчиков российской САПР «Компас 3D»
15
Ракета "Искандер-М" уничтожила на аэродроме украинский МиГ-29
+
Саудовская Аравия хочет построить самое высокое здание в мире
1
Представлен список смартфонов OPPO, для которых Android 15 станет последним обновлением ОС
+
Анонсированный Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от $115
1
ZTE ведёт работу над своим новым флагманским смартфоном Nubia Z70 Ultra
1
Dodge запустил в Мексике продажи седана Attitude нового поколения с двигателем 170 л.с.
+
Arrow Lake будут иметь менее впечатляющие частоты в сравнении с предыдущим поколением процессоров
+
SK hynix считает нужным переходить на вертикальную компоновку транзисторов при производстве DRAM
+
Microsoft закрыла лазейку, позволявшую устанавливать Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами
9
Распродажа Tronsmart 828 на AliExpress откроет двери перед высококачественным звуком
+

Популярные статьи

Почему мне не нравится геймпад Sony PlayStation 5 DualShock или как я пытался разделить крестовину
16
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
15
Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
2
Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта
27
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
25
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
15
GeForce GTX 1070 против актуальных игр – выгодно ли сегодня купить старую видеокарту NVIDIA с рук
8
Выжимаем последние соки из A10-9700 и других APU от корпорации AMD
19
Чем отличается смартфон за $100 от флагмана, и на какие характеристики стоит обращать внимание
+
Путь Дэдпула в комиксах
+

Сейчас обсуждают

Алексей Белоусов
02:42
И нафиг оно надо с такими требованиями
Стали известные системные требования для новой игры под названием inZoi
Gamandril
02:41
Вот так это выглядит. Не знаю какое должно быть потребление в простое у старых карт, но все же эффект заметен сразу - снижается потребление так как нет нужды поддерживать вывод на монитор. Так в прост...
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
Семён Лис
02:37
А лучше купить rtx 40 серии, потому что там как раз есть генерация кадров, в отличие от 20 и 30 серии
Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
Павел Хамлов
02:34
Омг, автор предлагает оверпрайснутое говно от креатив топя за цифры которые никогда не услышит. 120дб сигнал/шум это разница в 1 000 000 раз между шумом и полезным сигналом. 130дб это 10 000 000 раз(р...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
AperDanCup
02:25
Нейросетевые новости
Популярное приложение настройки экрана Android-смартфона Nova Launcher закрывается
ultrafx
02:15
"геймпад Sony PlayStation 5 DualShock" Такого в природе не существует. Есть DualSense.
Почему мне не нравится геймпад Sony PlayStation 5 DualShock или как я пытался разделить крестовину
Андрей_Орлов
02:11
Не скоро это будет))) нас в живых, наверное, уже не будет
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
Gamandril
02:08
Отключение графических эффектов это эффекты типа прозрачности и подсветки окон. Выглядит как будто ничего не поменялось. XFCE на GTK3 нифига не легковесное окружение как LXDE. А провод из видеокарты в...
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
alekk6
01:59
чемодан с говном переполнился.
МО РФ предупредило Киев и мир о незамедлительном жёстком военно-техническом ответе в случае агрессии ВСУ против Курской АЭС
alekk6
01:55
Надо понимать,что это такойй оверклокинг в сраной теперь в виде пропаганды.
Британские дроны участвую в атаке ВСУ на Курскую область
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем