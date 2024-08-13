В проекторе используется светодиодный источник света мощностью 880 люмен CVIA (920 люмен ISO) для получения четких изображений в различных условиях освещения.

Компания Xgimi презентовала новую версию своего успешного проектора Z7X High Brightness Edition.

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Проектор Z7X High Brightness Edition оснащен DMD-дисплеем, с разрешением 1080P, и работает на чипсете MediaTek MT9669 с четырехъядерным процессором Cortex-A73 для стабильной работы. Он использует светодиодный источник света с яркостью 880 люмен CVIA (920 люмен ISO), что позволяет получать четкие изображения в различных условиях освещения.

Уникальной особенностью этого проекта является угол проекции до 145°, что обеспечивает гибкость установки, включая потолочные проекции. Проектор поддерживает адаптацию к цвету стен и включает в себя функции автоматической коррекции трапецеидальных искажений, предотвращение препятствий и глобальную автофокусировку.

В плане звука Z7X оснащён динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Audio и DTS. Компактные размеры (252x244x70 мм) и небольшой вес (около 1,9 кг) делают его портативным и удобным для транспортировки.

Проектор предлагает HDMI 2.0, USB 2.0, 3,5-мм аудиовыход, а также двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Работает под управлением системы GMUI 6.0 и поддерживает AirPlay и DLNA. Встроенный алгоритм MEMC обеспечивает плавность воспроизведения, а поддержка HDR 10 и HLG улучшает качество изображений.