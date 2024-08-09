Одной из особенностей новинки является ее высокая мощность: по данным компании, она в восемь раз мощнее старых моделей

Кабель Anker Prime USB-C на USB-C 240 Вт стал доступен для международной аудитории. Этот аксессуар, по сообщениям, имеет значительно большую прочность по сравнению с предыдущими моделями компании. В числе его особенностей – переработанный материал обмотки и широкий диапазон рабочих температур.

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Anker предложила Prime USB-C на USB-C в двух вариантах длины: 0,9 м и 1,8 м. Особенностью нового изделия является его исключительная прочность: по утверждениям компании, его прочность в восемь раз выше, чем у старых моделей.

По заявлению Anker, кабель Prime USB-C способен выдержать свыше 300 000 сгибаний, что теоретически соответствует сроку службы в 100 лет. Поддержка мощности в 240 Вт позволяет заряжать MacBook Pro 16 (M3 Pro) до 50% всего за 26 минут. Использования 100% переработанных материалов повышает его экологичность. Предполагается, что кабель может работать более 72 часов в температурах от -40 до 80°C.