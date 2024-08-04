Дисплей поддерживает глубину цвета 10 бит и покрывает 100% цветового пространства sRGB.

ViewSonic анонсировала доступный монитор VX2730-4K-HDU с экраном размером 27 дюймов, который имеет разрешение 4K.

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Монитор имеет IPS-панель с поддержкой разрешения 3840x2160. Хотя стандартное обновление составляет 60 Гц, используя DisplayPort, ее можно увеличить до 73 Гц. Монитор поддерживает 10-битную глубину цвета и охватывает 100% цветового пространства sRGB, что гарантирует насыщенные и точные изображения.

Устройство предлагает разнообразные режимы работы, включая стандартный, игровой, кино, веб-серфинг и текст, что позволяет адаптировать экран под разные задачи. Эргономичная подставка обеспечивает возможность наклона, подъема и поворота.

К числу портов относятся два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и USB-C имея зарядку мощностью 65 Вт. Модель также совместима с креплениями VESA.