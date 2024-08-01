Каждый наушник оснащен 12,4 мм титановыми драйверами и двумя микрофонами с функцией шумоподавления до 6 м/с

Наушники Poco Buds X1 были представлены после недавних утечек информации. Производитель утверждает, что их устройство обеспечивает гибридное шумоподавление с уровнем до 40 дБ и до 36 часов работы от зарядного кейса. Всего лишь 10 минут зарядки позволят наслаждаться музыкой до двух часов.

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Модель обладает защитой класса IP54 от воды и пыли. Каждый наушник оборудован 12,4-миллиметровым драйвером из титана и двумя микрофонами, которые обеспечивают шумоподавление на уровне до 6 м/с. Время автономной работы самих наушников достигает 7 часов.

Пользователи смогут управлять ими с помощью сенсоров, а также оценят возможности Bluetooth 5.3 и поддержку Google Fast Pair. В плане кодеков доступны SBC и AAC. Есть специализированный игровой режим с минимальной задержкой вплоть до 60 мс, а также настраиваемый эквалайзер с рядом предустановок.