Флэш-накопитель отличается высокой надежностью, ударопрочностью, антимагнитностью и работает даже при экстремальных температурах

Samsung представила новый USB флеш-накопитель формата Type-C с внушительной емкостью в 512 ГБ, который предназначен для пользователей, которым нужен большой объем для хранения крупных файлов, таких как 4K видео и обширные фотобиблиотеки, при этом поддерживая высокую скорость передачи данных.

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Данный накопитель реализует интерфейс USB 3.2 Gen 1, что дает возможность для скорости чтения 400 МБ/с. Это позволяет быстро перемещать большие файлы — например, 4 ГБ видеофайл может быть скопирован всего за 9 секунд. В то же время версия на 64 ГБ имеет скорость чтения около 300 МБ/с и поддерживает совместимость с USB 2.0 для подключения к более старым устройствам.

Флеш-накопитель доступен в нескольких объемах: 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Обладая габаритами 33,7 x 15,9 x 6,4 мм и весом около 3,4 г, он имеет элегантный дизайн.

Накопитель отличается высокой надежностью обладая ударопрочным, устойчивым к магнитным полям корпусом и способен функционировать при экстремальных температурах. Разъем USB-C дает возможность для совместимости с различными устройствами, включая ноутбуки и смартфоны.